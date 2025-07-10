Естонія видворила громадянина Росії з міркувань безпеки

Естонська служба внутрішньої безпеки (КАПО) вислала з Естонії ще одного громадянина Росії, який потенційно становив загрозу безпеці країни.

Про це пише ERR із посиланням на заяву КАПО, передає "Європейська правда".

Естонська служба внутрішньої безпеки повідомила про те, що на її прохання поліція вислала з країни громадянина Росії Дениса Тені, який "мав контакти з російськими спецслужбами, щоб запобігти загрозі безпеці".

"Ви зруйнували моє життя", – сказав він під час від'їзду, за інформацією КАПО.

Фото: ERR

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.