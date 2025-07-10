Эстония выдворила гражданина России по соображениям безопасности

Эстонская служба внутренней безопасности (КАПО) выслала из Эстонии еще одного гражданина России, который потенциально представлял угрозу безопасности страны.

Об этом пишет ERR со ссылкой на заявление КАПО, передает "Европейская правда".

Эстонская служба внутренней безопасности сообщила о том, что по ее просьбе полиция выслала из страны гражданина России Дениса Тени, который "имел контакты с российскими спецслужбами, чтобы предотвратить угрозу безопасности".

"Вы разрушили мою жизнь", – сказал он во время отъезда, по информации КАПО.

Фото: ERR

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.