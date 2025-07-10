Сибіга після чергового обстрілу Києва закликав США і ЄС не зволікати з санкціями

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої повітряної атаки РФ на Київ вночі 9 липня закликав Євросоюз і США не зволікати із запровадженням нових санкцій, які обговорюють вже тривалий час.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала пресслужба МЗС.

Сибіга зазначив, що Київ знову пережив важку ніч під комбінованою повітряною атакою РФ, внаслідок чого є влучання у житлову забудову, загиблі і постраждалі.

"Путін відкидає будь-які мирні зусилля і дипломатію на користь терору і воєнних злочинів. Я закликаю партнерів якнайшвидше ухвалити як законопроєкт Сенату США, так і 18-й пакет санкцій ЄС. Не варто просто спостерігати, як Росія тероризує людей в Україні. Необхідно діяти зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини", – закликав міністр закордонних справ України.

За останньою інформацією, внаслідок нічного обстрілу загинули 68-річна цивільна і 22-річна співробітниця поліції метрополітену, постраждали щонайменш 16 людей. Через ліквідацію наслідків перекрито багато вулиць та змінено маршрути міського транспорту.

У Сенаті США сподіваються на схвалення проєкту з санкціями проти РФ у липні.

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії не можуть ухвалити через вето Словаччини, наступна спроба голосування – 11 липня.