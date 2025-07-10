Сибига после очередного обстрела Киева призвал США и ЕС не медлить с санкциями

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной воздушной атаки РФ на Киев ночью 9 июля призвал Евросоюз и США не медлить с введением новых санкций, которые обсуждают уже длительное время.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-служба МИД.

Сибига отметил, что Киев снова пережил тяжелую ночь под комбинированной воздушной атакой РФ, в результате чего есть попадания в жилую застройку, погибшие и пострадавшие.

"Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию в пользу террора и военных преступлений. Я призываю партнеров как можно быстрее принять как законопроект Сената США, так и 18-й пакет санкций ЕС. Не стоит просто наблюдать, как Россия терроризирует людей в Украине. Необходимо действовать сейчас, чтобы прекратить финансирование российской военной машины", – призвал министр иностранных дел Украины.

По последней информации, в результате ночного обстрела погибли 68-летняя гражданская и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена, пострадали по меньшей мере 16 человек. В связи с ликвидацией последствий перекрыты многие улицы и изменены маршруты городского транспорта.

В Сенате США надеются на одобрение проекта с санкциями против РФ в июле.

18-й пакет санкций ЕС против России не могут принять из-за вето Словакии, следующая попытка голосования – 11 июля.