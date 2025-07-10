Сибіга каже про "позитивні сигнали" у відновленні допомоги США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у питанні відновлення оборонної допомоги США "є позитивні сигнали".

Про це він сказав зранку 10 липня під час спілкування із журналістами у Римі, передає Суспільне, пише "Європейська правда".

Як зазначається, журналісти запитали у глави зовнішньополітичного відомства щодо того, чи справді США відновили допомогу Україні.

"Позитивні сигнали є", – відповів на це Сибіга.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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