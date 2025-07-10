Сибига говорит о "позитивных сигналах" в возобновлении помощи США

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в вопросе восстановления оборонной помощи США "есть позитивные сигналы".

Об этом он сказал утром 10 июля во время общения с журналистами в Риме, передает "Суспільне", пишет "Европейская правда".

Как отмечается, журналисты спросили у главы внешнеполитического ведомства о том, действительно ли США возобновили помощь Украине.

"Положительные сигналы есть", – ответил на это Сибига.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны прислать Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед тем в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению об остановке поставок.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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