Генадвокат Суду ЄС закликає скасувати штраф для Польщі у вирішеній суперечці з Чехією

Генеральний адвокат Суду ЄС Юліане Кокотт вважає, що Польща не має сплачувати присуджені штрафні санкції у справі, що стосується суперечки з Чехією через шахту в Туруві.

Про це повідомляє пресслужба суду, пише "Європейська правда".

Йдеться про проміжне рішення Суду ЄС за позовом Чехії проти Польщі щодо видобутку з буровугільної шахти у Туруві та негативних наслідків для довкілля.

У вересні 2021 року Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого 2022 року Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.

До того часу розмір накопиченої пені сягнув 68,5 млн євро.

Польща відмовляється платити, наполягаючи, що після дружнього врегулювання і відкликання Чехією скарги штраф можна вважати скасованим.

Проте у Єврокомісії дотримуються іншої думки та поінформували Варшаву, що ці кошти будуть враховані у запитах до бюджету ЄС.

Польща спробувала це оскаржити, але Загальний суд ЄС минулого року відхилив скаргу з висновком, що хоча залагодження суперечки між Прагою і Варшавою впливає на те, протягом якого часу нараховувалась пеня, це не скасовує зобов’язання сплатити накопичену суму. Варшава оскаржує це рішення вже у Суді ЄС.

Генеральний адвокат Юліане Кокотт стала на бік Польщі та у своєму висновку пропонує Суду ЄС задовольнити апеляцію.

На її думку, дружнє врегулювання суперечки між Чехією та Польщею означало, що пеня має бути скасована "заднім числом", і Єврокомісія несправедливо збирається стягнути з Варшави ці кошти.

Думка генерального адвоката є лише рекомендаційною, але Суд ЄС зазвичай підтримує його позицію.