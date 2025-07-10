Генадвокат Суда ЕС призывает отменить штраф для Польши в решенном споре с Чехией

Генеральный адвокат Суда ЕС Юлиане Кокотт считает, что Польша не должна платить присужденные штрафные санкции по делу, касающемуся спора с Чехией из-за шахты в Туруве.

Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет "Европейская правда".

Речь идет о промежуточном решении Суда ЕС по иску Чехии против Польши по добыче из буроугольной шахты в Туруве и негативных последствиях для окружающей среды.

В сентябре 2021 года Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке в качестве временной меры.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решение и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что близлежащая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

Наконец в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет беспокойство Чехии относительно влияния шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля 2022 года Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.

К тому времени размер накопленной пени достиг 68,5 млн евро.

Польша отказывается платить, настаивая, что после дружественного урегулирования и отзыва Чехией жалобы штраф можно считать отмененным.

Однако в Еврокомиссии придерживаются другого мнения и проинформировали Варшаву, что эти средства будут учтены в запросах в бюджет ЕС.

Польша попыталась это обжаловать, но Общий суд ЕС в прошлом году отклонил жалобу с выводом, что хотя улаживание спора между Прагой и Варшавой влияет на то, в течение какого времени начислялась пеня, это не отменяет обязательства уплатить накопленную сумму. Варшава оспаривает это решение уже в Суде ЕС.

Генеральный адвокат Юлиане Кокотт встала на сторону Польши и в своем заключении предлагает Суду ЕС удовлетворить апелляцию.

По ее мнению, дружественное урегулирование спора между Чехией и Польшей означало, что пеня должна быть отменена "задним числом", и Еврокомиссия несправедливо собирается взыскать с Варшавы эти средства.

Мнение генерального адвоката является лишь рекомендательным, но Суд ЕС обычно поддерживает его позицию.