У французькій Ніцці починають діяти обмеження на прийом великих круїзних суден

Мер французької Ніцци Крістіан Естрозі подав на затвердження префектури рішення про обмеження на прийом у затоках міста великих круїзних лайнерів, покликане обмежити масовий туризм.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Естрозі відправив на розгляд префектури давно анонсоване рішення про обмеження на прийом у Ніцці круїзних суден. Попри те, що префектура має два місяці на формування юридичного висновку, рішення почне діяти вже з цієї п’ятниці, 11 липня.

Обмеження передбачають, що безпосередньо у затоці Ніцци зможуть причалювати судна з не більш як 450 пасажирами. У порту затоки Вільфранш-сюр-Мер буде дозволено приймати лайнери з не більш як 2500 туристами та не більше 65 суден на рік і максимум одне на день.

Фінальна версія обмежень є м’якшою за початкові ліміти, які пропонував Естрозі.

У Вільфранш-сюр-Мер у передмісті Ніцци щорічно заходить близько сотні великих суден, це одне з найпопулярніших місць на Лазурному березі.

Прагнення міської влади зменшити натовпи туристів зустріло спротив місцевого бізнесу. За орієнтовними оцінками, туристи з лайнерів залишають на березі понад 10 млн євро.

Сусідні Канни також вирішили обмежити прийом у своїй затоці велетенських круїзних лайнерів з 2026 року.

У Парижі почали "війну" зі скриньками для ключів від орендованого житла, які ставлять на вулицях для зручності туристів.