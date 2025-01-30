У Ніцці хочуть оскаржувати заборону мера на прийом великих круїзних лайнерів

У французькій Ніцці допускають судовий позов стосовно рішення мера міста заборонити прийом у порту великих круїзних лайнерів – місцевий бізнес побоюється, що зменшення потоку туристів суттєво вдарить по їхніх доходах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Власники ресторанного бізнесу, готелів, крамниць у Ніцці, а також таксисти і працівники порту планують оскражувати рішення мера про заборону приймати у порту великі круїзні лайнери.

Минулого тижня Естрозі підписав рішення щодо заборони приймати круїзні лайнери з понад 900 пасажирами для боротьби з масовим туризмом, надихнувшись прикладом італійської Венеції.

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Йдеться зокрема про комуну Вільфранш-сюр-Мер у передмісті Ніцци, куди щорічно заходить близько сотні великих суден – це одне з найпопулярніших місць на Лазурному березі.

Підприємці стурбовані, що через це увесь місцевий бізнес може втратити значну частку свого доходу. За орієнтовними оцінками, туристи з лайнерів "залишають" на березі понад 10 млн євро.

Нагадаємо, у Парижі почали "війну" зі скриньками для ключів від орендованого житла, які ставлять на вулицях для зручності туристів.

Влада італійської Венеції, де давно нарікають на "засилля туристів", зберегла та розширила схему платного в’їзду до міста для не-мешканців, яку експериментально запровадили з 2024 року.