Во французской Ницце начинают действовать ограничения на прием крупных круизных судов

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози подал на утверждение префектуры решение об ограничении на прием в заливах города крупных круизных лайнеров, призванное ограничить массовый туризм.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Эстрози отправил на рассмотрение префектуры давно анонсированное решение об ограничении на прием в Ницце круизных судов. Несмотря на то, что у префектуры есть два месяца на формирование юридического заключения, решение начнет действовать уже с этой пятницы, 11 июля.

Ограничения предусматривают, что непосредственно в заливе Ниццы смогут причаливать суда не более чем с 450 пассажирами. В порту залива Вильфранш-сюр-Мер будет разрешено принимать лайнеры с не более 2500 туристами и максимум 65 судов в год и не более одного в день.

Финальная версия ограничений является мягче начальных лимитов, которые предлагал Эстрози.

В Вильфранш-сюр-Мер в пригороде Ниццы ежегодно заходит около сотни крупных судов, это одно из самых популярных мест на Лазурном берегу.

Стремление городских властей уменьшить толпы туристов встретило сопротивление местного бизнеса. По ориентировочным оценкам, туристы с лайнеров оставляют на берегу более 10 млн евро.

Соседние Канны также решили ограничить прием в своем заливе огромных круизных лайнеров с 2026 года.

В Париже начали "войну" с ящиками для ключей от арендованного жилья, которые ставят на улицах для удобства туристов.