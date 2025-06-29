Французькі Канни обмежують прийом великих круїзних лайнерів

Відоме курортне місто Франції Канни вирішило слід за сусідньою Ніццою обмежити прийом у своїй затоці велетенських круїзних лайнерів з 2026 року.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Канни вирішили з 2026 року обмежити вхід до затоки міста для великих круїзних лайнерів з понад 3000 особами на борту. За новими правилами, зайти у затоку зможе лише одне таке судно на день.

Канни не мають причалу, до якого могли б підійти такі гігантські кораблі, тож лайнери пришвартовуються неподалік берега, а туристів відвозять подивитись на місто невеликими човнами.

Міська влада Канн досягла домовленості з оператором круїзного терміналу про поступове скорочення туристичного навантаження на місто. З 2026 року кількість великих лайнерів, що привозять туристів у місто, має зменшитися на 50%, а кількість денних відвідин міста хочуть зменшити до максимум 6000 осіб на день. До 2030 року хочуть ще більше посилити обмеження і приймати лайнери з не більш як 1300 пасажирами.

Мер міста Давід Ліснар пояснив, що не має на меті боротися з круїзами як явищем, але ставить за мету приймати "судна менші, більш естетичні, більш сучасні й такі, що забезпечують повагу до довкілля".

Протягом 2024 року у затоці Канн зупинялися 175 лайнерів, з яких місто відвідали близько 460 000 туристів. Деякі судна були місткістю понад 5000 осіб.

Водночас мер Ніцци Крістіан Естрозі пом’якшив початкове анонсоване обмеження для лайнерів. Замість заборони прийому суден з понад 900 пасажирами, вирішили дозволяти зупинку не більш як одного судна на день та з не більш як 2500 пасажирами. При цьому безпосередньо у порту міста зможуть швартуватися лише судна з менш як 450 пасажирами.

Іспанська Барселона минулого року анонсувала підвищення туристичного збору з пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.