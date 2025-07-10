Иран представляет значительную и широкомасштабную угрозу для Британии и она растет, и правительство страны к ней не полностью готово.

Об этом говорится в отчете комитета по разведке и безопасности парламента (ISC), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

ISC заявил, что иранская угроза варьируется от физических нападений и потенциальных убийств диссидентов и еврейских целей до шпионажа, наступательных кибервозможностей и попыток разработать ядерное оружие. В отчете подчеркнули: иранская угроза для страны растет, и правительство к ней не полностью готово.

"Иран представляет собой весь спектр угроз, которые нас беспокоят", – заявил председатель комитета Кеван Джонс.

Хотя доказательства, предоставленные комитету, были собраны в августе 2023 года, законодатели заявили, что их рекомендации относительно мер, которые должно принять правительство, остаются актуальными.

ISC заявил, что британское правительство должно тщательно изучить возможность запрета Иранского корпуса стражей исламской революции (IRGC), чего уже давно требуют некоторые законодатели.

Отметим, Британия в обновленной Стратегии национальной безопасности предупредила, что стране нужно готовиться к возможности нападения на свою территорию "впервые за много лет".

В Стратегии отдельно выделяется Иран как страна, представляющая особую угрозу, учитывая союз Тегерана с Москвой, а также усиление атак иранского режима на диссидентов за рубежом.

Стратегия национальной безопасности Британии была опубликована через несколько недель после того, как в отдельном стратегическом обзоре обороны было рекомендовано значительно нарастить оборонную промышленность.