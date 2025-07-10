Мерц звернувся особисто до Фіцо через блокаду санкцій ЄС проти Росії

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом негайно зняти свою блокаду з ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це він сказав, виступаючи на Конференції з питань відновлення України у Римі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Мерц наголосив на важливості збільшувати тиск на Росію, яка активізувала обстріли України.

"Дозвольте мені бути чесним. Ми готуємо 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Бракує тільки однієї країни-члена, щоб це сталося. Я невідкладно закликаю Словаччину та її прем’єр-міністра зняти свій опір та звільнити шлях для затвердження 18-го пакета ЄС", – сказав Мерц.

Варто зауважити, що 9 липня послам Європейського Союзу не вдалося затвердити 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 9 липня, через продовження його блокування Словаччиною.

Європейський парламент 9 липня звернувся до урядів Угорщини та Словаччини з вимогою припинити блокування санкційного тиску на Росію з боку ЄС та не ставити під загрозу досягнення спільних цілей Євросоюзу.