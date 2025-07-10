Премʼєр Норвегії сказав, як Захід має відреагувати на останній обстріл України

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре засудив останній російський обстріл України, зокрема Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі NTB.

Як зазначив Стьоре, для України чергова ніч була позначена атаками дронів і ракет, смертями й пораненими.

Він наголосив, що саме Росія несе повну відповідальність за війну.

"Те, що Росія саме зараз інтенсифікує військові дії, коли світ об'єднується, щоб сприяти миру, розвитку та відновленню, є неприйнятним. Нашою колективною відповіддю є посилення підтримки України та посилення тиску на Росію", – зазначив премʼєр.

За останньою інформацією, внаслідок нічного обстрілу загинули 68-річна цивільна і 22-річна співробітниця поліції метрополітену, постраждали щонайменш 16 людей.

Через ліквідацію наслідків перекрито багато вулиць та змінено маршрути міського транспорту.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої повітряної атаки РФ на Київ закликав Євросоюз і США не зволікати із запровадженням нових санкцій, які обговорюють вже тривалий час.