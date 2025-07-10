Премьер Норвегии сказал, как Запад должен отреагировать на последний обстрел Украины

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре осудил последний российский обстрел Украины, в частности Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии NTB.

Как отметил Стёре, для Украины очередная ночь была отмечена атаками дронов и ракет, смертями и ранеными.

Он подчеркнул, что именно Россия несет полную ответственность за войну.

"То, что Россия именно сейчас интенсифицирует военные действия, когда мир объединяется, чтобы способствовать миру, развитию и восстановлению, является неприемлемым. Нашим коллективным ответом является усиление поддержки Украины и усиление давления на Россию", – отметил премьер.

По последней информации, в результате ночного обстрела погибли 68-летняя гражданская и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Из-за ликвидации последствий перекрыты многие улицы и изменены маршруты городского транспорта.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной воздушной атаки РФ на Киев призвал Евросоюз и США не медлить с введением новых санкций, которые обсуждают уже длительное время.