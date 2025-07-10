Двох чоловіків затримали за стрибки з Ейфелевої вежі

Французька поліція у четвер затримала двох чоловіків, які стрибали з парашутом з Ейфелевої вежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У поліції Парижа повідомили, що охоронці Ейфелевої вежі помітили двох чоловіків, які перед світанком піднімалися на пам'ятку, одягнені в балаклави і з парашутами.

Вони викликали на місце поліцію і цивільну оборону, які спробували встановити контакт з чоловіками. Ті дали знак, що планують стрибати.

Чоловіки стрибнули з Ейфелевої вежі близько 6-ї ранку за місцевим часом. Поліція Парижа заарештувала їх після приземлення, а також ще одну людину поблизу пам'ятки, яка не брала участі у стрибку.

Ейфелева вежа – одна з найвідвідуваніших пам'яток світу, яка щороку приваблює близько семи мільйонів людей, близько трьох чвертей з яких – іноземці.

Це вже не перший випадок, коли з 330-метрової вежі стрибають з парашута. У 2023 році паризька поліція затримувала чоловіка, який здійснив такий стрибок.

Минулого тижня верхівку Ейфелевої вежі закривали через сильну спеку.