Двух мужчин задержали за прыжки с Эйфелевой башни

Французская полиция в четверг задержала двух мужчин, которые прыгали с парашютом с Эйфелевой башни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В полиции Парижа сообщили, что охранники Эйфелевой башни заметили двух мужчин, которые перед рассветом поднимались на достопримечательность, одетые в балаклавы и с парашютами.

Они вызвали на место полицию и гражданскую оборону, которые попытались установить контакт с мужчинами. Те дали знак, что планируют прыгать.

Мужчины прыгнули с Эйфелевой башни около 6 утра по местному времени. Полиция Парижа арестовала их после приземления, а также еще одного человека вблизи достопримечательности, который не участвовал в прыжке.

Эйфелева башня – одна из самых посещаемых достопримечательностей мира, которая ежегодно привлекает около семи миллионов человек, около трех четвертей из которых – иностранцы.

Это уже не первый случай, когда с 330-метровой башни прыгают с парашюта. В 2023 году парижская полиция задерживала мужчину, который совершил такой прыжок.

На прошлой неделе верхушку Эйфелевой башни закрывали из-за сильной жары.