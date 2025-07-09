У Румунії ультраправі подали вотум недовіри уряду, голосування – наступного тижня

Ультраправа партія "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) у середу подала до парламенту пропозицію оголосити вотум недовіри проєвропейському уряду Іліє Боложана.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Свій вотум про недовіру уряду Румунії в AUR назвали "Вони зруйнували країну, а тепер змушують румунів платити за це – геть уряд-лицемір". У ньому, однак, критикуються взагалі всі попередні уряди за надмірні державні витрати.

Дебати й голосування щодо вотуму недовіри заплановані на наступний понеділок, 14 липня. Але шанси його ухвалення вкрай малі.

Загалом для ухвалення вотуму недовіри потрібно 233 голоси. AUR разом із двома меншими ультраправими партіями мають разом 129 депутатів, і навіть із 24 незалежними депутатами їм не вистачає 80 голосів.

Нинішня коаліція в Румунії має більшість у 294 депутати.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента – 23 червня.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

Кандидатуру Іліє Боложана на посаду глави уряду Румунії висунув президент Нікушор Дан.