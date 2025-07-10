Премьер Румынии требует ограничить поездки министров для экономии

Премьер-министр Румынии Илие Боложан призывает ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба румынского правительства, пишет "Европейская правда".

Боложан требует провести тщательный анализ запланированных зарубежных поездок сотрудников министерств и других учреждений.

Эти поездки должны быть строго необходимыми для выполнения институциональных обязанностей, достижения целей, определенных в программе правительства, а также для продвижения и защиты интересов Румынии, подчеркнул он.

Кроме того, продолжительность этих поездок и численность делегаций должны быть минимально необходимыми для достижения целей визита.

Профильные министерства должны подавать меморандум по каждой поездке на утверждение премьер-министру и Генеральному секретариату правительства не менее чем за пять дней до запланированной даты выезда.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента – 23 июня.

В новое румынское правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Пост министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонац Моштяну и Оана Тою соответственно.

Кандидатуру Илие Боложана на пост главы правительства Румынии выдвинул президент Никушор Дан.

Накануне стало известно, что ультраправая партия "Альянс за объединение румын" (AUR) подала в парламент предложение объявить вотум недоверия проевропейскому правительству Илие Боложана.