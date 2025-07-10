Британія та Франція домовились про план боротьби з міграцією через Ла-Манш

Лідери Великої Британії та Франції в четвер домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон оголосили про угоду щодо протидії нелегальній міграції через Ла-Манш під час саміту в Лондоні.

Згідно з угодою, Британія поверне до Франції частину тих, хто перетнув Ла-Манш на невеликих човнах, і прийме таку саму кількість мігрантів, які, на думку британської влади, мають законні підстави для отримання притулку.

Домовленість стосується обмеженої кількості мігрантів, але Лондон вважає, що йдеться про значний прорив, оскільки створюється прецедент, за яким нелегальні мігранти можуть бути повернуті з Британії до Франції.

"Срібної кулі тут немає, але завдяки спільним зусиллям, новій тактиці та новому рівню намірів ми нарешті можемо переломити ситуацію", – заявив Стармер журналістам на пресконференції.

Заходи, оголошені в четвер, є частиною ширших зусиль Британії з налагодження тіснішої співпраці з Францією, а також країнами, що перебувають далі на шляху мігрантів з Африки та Близького Сходу.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

З початку цього року до Британії на невеликих човнах прибула понад 21 тисяча людей, що на 56% більше, ніж за той самий період минулого року. Десятки людей загинули.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.