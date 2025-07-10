Укр Рус Eng

Британія та Франція домовились про план боротьби з міграцією через Ла-Манш

Новини — Четвер, 10 липня 2025, 19:24 — Олег Павлюк

Лідери Великої Британії та Франції в четвер домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Британський премʼєр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон оголосили про угоду щодо протидії нелегальній міграції через Ла-Манш під час саміту в Лондоні.

Згідно з угодою, Британія поверне до Франції частину тих, хто перетнув Ла-Манш на невеликих човнах, і прийме таку саму кількість мігрантів, які, на думку британської влади, мають законні підстави для отримання притулку.

Лідери Британії та Франції домовились посилити боротьбу з нелегальною міграцією

Домовленість стосується обмеженої кількості мігрантів, але Лондон вважає, що йдеться про значний прорив, оскільки створюється прецедент, за яким нелегальні мігранти можуть бути повернуті з Британії до Франції.

"Срібної кулі тут немає, але завдяки спільним зусиллям, новій тактиці та новому рівню намірів ми нарешті можемо переломити ситуацію", – заявив Стармер журналістам на пресконференції.

Заходи, оголошені в четвер, є частиною ширших зусиль Британії з налагодження тіснішої співпраці з Францією, а також країнами, що перебувають далі на шляху мігрантів з Африки та Близького Сходу.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

З початку цього року до Британії на невеликих човнах прибула понад 21 тисяча людей, що на 56% більше, ніж за той самий період минулого року. Десятки людей загинули.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Франція міграційна криза
Реклама: