Лідери Британії та Франції домовились посилити боротьбу з нелегальною міграцією

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон у середу домовилися про необхідність нових рішень для проблеми нелегальної міграції.

Про це повідомили в офісі премʼєра Британії за підсумками зустрічі лідерів, пише "Європейська правда".

Зазначається, що під час зустрічі Стармер і Макрон наголосили на необхідності досягти конкретного прогресу в питанні припинення нелегальної міграції з Франції до Британії.

"Лідери погодилися, що боротьба з загрозою нелегальної міграції та переправлень на малих човнах є спільним пріоритетом, який вимагає спільних рішень", – сказали в офісі британського премʼєра.

Лідери Британії та Франції також погодились із необхідністю подальших кроків і розробки "нових інноваційних рішень", зокрема протидії угрупованням, причетним до переправлення мігрантів, ідеться в повідомленні.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.