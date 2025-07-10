Британия и Франция договорились о плане борьбы с миграцией через Ла-Манш

Лидеры Великобритании и Франции в четверг договорились о пилотном плане, согласно которому часть мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, будут возвращаться во Францию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон объявили о соглашении по противодействию нелегальной миграции через Ла-Манш во время саммита в Лондоне.

Согласно соглашению, Великобритания вернет во Францию часть тех, кто пересек Ла-Манш на небольших лодках, и примет такое же количество мигрантов, которые, по мнению британских властей, имеют законные основания для получения убежища.

Договоренность касается ограниченного количества мигрантов, но Лондон считает, что речь идет о значительном прорыве, поскольку создается прецедент, по которому нелегальные мигранты могут быть возвращены из Великобритании во Францию.

"Серебряной пули здесь нет, но благодаря совместным усилиям, новой тактике и новому уровню намерений мы наконец-то можем переломить ситуацию", – заявил Стармер журналистам на пресс-конференции.

Меры, объявленные в четверг, являются частью более широких усилий Великобритании по налаживанию более тесного сотрудничества с Францией, а также странами, находящимися дальше на пути мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

С начала этого года в Великобританию на небольших лодках прибыло более 21 тысячи человек, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. Десятки людей погибли.

Британские власти принимают различные меры для противодействия нелегальной миграции – в частности, договариваются с Францией, чтобы та задерживала мигрантов, планирующих пересечь Ла-Манш.