До Британії через Ла-Манш за півріччя потрапила рекордна кількість мігрантів

За перші шість місяців 2025 року до Великої Британії потрапили майже 20 тисяч мігрантів, які перетнули Ла-Манш – це новий рекорд.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, з 1 січня по 30 червня 2025 року включно Ла-Манш перетнули 19 982 людини.

Це найвищий показник за перше півріччя календарного року – на 48% вищий за показник 2024 року (13 489) і на 75% за показник 2023 року (11 433).

Фотографії з Ла-Маншу, зроблені у вівторок, показали, що кількість човнів, які перетнули протоку, зросла, а це означає, що загальна кількість прибулих мігрантів з 1 січня по 1 липня включно вже перевищила 20 тисяч.

Речник премʼєр-міністра Британії назвав дані про кількість нелегальних мігрантів "явно неприйнятними", поклавши відповідальність на злочинні угруповання, що займаються незаконним ввезенням людей.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.