Стефанішина: Угорщина не може заблокувати старт переговорів України з ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в основоположних документах ЄС немає позицій, які б дозволили Угорщині заблокувати фактичне відкриття переговорів з Україною про вступ.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Факти ICTV", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина відзначила, що у липні у Раді ЄС почала головувати Данія, й українська влада вже мала можливість синхронізувати з Копенгагеном свої плани.

"Була зустріч на рівні президента Зеленського, прем'єрки Данії, двох президентів європейських інституцій. І відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того, щоб відкривати переговори, не потрібно одностайності рішення, рішення 27 (країн-членів)", – сказала віцепрем’єрка.

Вона підкреслила, що "на сьогодні жодне з основних положень до документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно".

Стефанішина уточнила, що блокування Угорщиною відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для глибинного вивчення і переосмислення питання розширення.

"Такий політичний демпінг Угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень, і стало зрозуміло, що ні договір про створення Європейського Союзу, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одноголосне рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків", – пояснила віцепрем’єрка.

У зв’язку з цим зараз, додала вона, треба провести комунікаційну і політичну роботу з державами-членами.

Стефанішина наголосила, що у цьому контексті "Данія налаштована достатньо радикально", оскільки вона відстоює "чистоту процедур" та "справедливість".

Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.

Разом з тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала розкривати, чи мають у ЄС "план Б", якщо Угорщина і далі блокуватиме початок фактичних переговорів про вступ України.

"ЄвроПравда" вже розповідала про "план Б", який обговорюють на випадок, якщо Орбана все ж не вдасться переконати.