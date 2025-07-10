Украина успешно завершила скрининг 4-го кластера для переговоров о вступлении в ЕС

Украина и Европейская комиссия завершили совместную работу по скринингу предпоследнего кластера для открытия всех переговорных глав в вступительных переговорах с ЕС.

Об этом "Европейской правде" сообщил во время Конференции по восстановлению Украины представитель украинского правительства, который координировал скрининг со стороны правительства Украины.

Консультации в Брюсселе в рамках скрининга кластера "Зеленая повестка дня и устойчивое транспортное сообщение" длились около месяца, рассказал ЕвроПравде Алексей Рябчин, советник вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, который координировал процесс скрининга по 4-му кластеру.

"9 июля мы завершили в Брюсселе скрининг по главам 15 и 21, что означает завершение процедуры скрининга по четвертому кластеру – "Зеленая повестка дня и устойчивое транспортное сообщение", – заявил Рябчин.

"За 6 недель мы ждем от Комиссии скрининговый отчет и готовы как можно быстрее открыть переговоры", – добавил он.

Рябчин подчеркнул, что после этого остался только один кластер, по которому Украина должна завершить скрининговый процесс – аграрный.

В четверг еврокомиссар Марта Кос заявила, что уверена в открытии всех кластеров для Украины в этом году, несмотря на венгерское вето.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС.