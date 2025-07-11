Италия выделит более 30 млн евро на восстановление шести памятников Одессы, поврежденных РФ

Италия предоставит Украине более 30 млн евро безвозвратной помощи на восстановление культурного наследия Одесской области.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, пишет "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины, было подписано грантовое соглашение между Украиной и Италией по реализации программы "Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона".

По этой договоренности, правительство Италии предоставит Украине 32,5 млн евро безвозвратной помощи на реализацию программы.

Программа предусматривает финансирование реставрации знаковых объектов культурного наследия Одессы, которые получили повреждения в результате вооруженной агрессии РФ.

Среди них: памятники национального значения, находящиеся в управлении Одесской областной военной администрации и Одесского городского совета.

Финансирование будет направлено на реставрацию шести памятников архитектуры Одессы:

Одесский национальный художественный музей;

Одесский музей Западного и Восточного искусства;

Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха;

Одесский литературный музей;

Дом Зонтага;

Дворец бракосочетаний.

Соглашение будет предусматривать проведение комплексных реставрационных работ, повышение уровня безопасности и энергоэффективности зданий, адаптацию к потребностям маломобильных групп населения, а также обновление инженерной инфраструктуры.

Также, помимо реконструкции памятников, планируется создание Одесского центра управления наследием ЮНЕСКО.

От украинской стороны соглашение подписал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, от итальянской – министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В этот же день министры иностранных дел Украины и Италии подписали документ, который предусматривает выделение Римом 1 млн евро на укрепление кибербезопасности Украины.

Также премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.