Італія розширить підтримку України на різних напрямках – Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.

Про це вона сказала у четвер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

За словами Мелоні, Італія вже сміливо діє для захисту історичного та культурного спадку.

"Ми вирішили зробити крок вперед, ми зобов'язалися розширити сферу наших заходів на деякі пріоритетні галузі, такі як енергетика, критична інфраструктура, транспорт, сільське господарство та охорона здоров'я", – сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія продовжуватиме підтримувати героїчний опір українського народу, як робила це дотепер.

"Ця підтримка, безсумнівно, тепер також буде реалізована через відносини між галузями оборонної промисловості. Це одне з питань, яке ми обговорили (з Зеленським. – Ред.) і яке, як свідчать численні угоди, підписані сьогодні, стає все більш центральним, і в яке ми, безумовно, хочемо продовжувати інвестувати", – сказала глава уряду Італії, яка організувала цьогорічну Конференцію з питань відновлення України.

"Ми робимо це, тому що добре розуміємо, наскільки важливо дозволити Україні продовжувати захищатися, особливо від все більш інтенсивних, і все більш жорстоких атак, які Росія продовжує завдавати цивільному населенню", – сказала Мелоні.

На Конференції з питань відновлення України у четвер Мелоні заявила, що плани Росії залякати мирне населення в Україні провалились.

Раніше у Римі підтвердили, що Польща проведе конференцію з питань відновлення України у 2026 році.