У Польщі не допустили на ринок понад 1 млн імпортних прикрас із небезпечними металами

У Польщі не допустили на ринок понад мільйон одиниць імпортних прикрас через підвищений вміст у них небезпечних металів та канцерогенів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна податкова адміністрація разом з Офісом захисту конкуренції та прав споживачів служба і Торговельна інспекція внаслідок перевірок імпортних товарів з третіх країн протягом березня-квітня 2025 року виявила понад мільйон одиниць небезпечних прикрас.

У більш як 1 млн одиниць ввезеної біжутерії виявили кадмій та свинець. У 4500 одиницях виявили небезпечну концентрацію канцерогенних речовин.

В окремих випадках перевищення допустимого вмісту свинцю у прикрасах становило у 333 рази, кадмію – у 400 разів.

За підсумками перевірки у продаж не допустили понад 1 млн 183 тисячі прикрас.

Нагадаємо, навесні 2025 року у ЄС погодили, як заблокувати імпорт дитячих іграшок з небезпечними речовинами.

Наприкінці червня у ЄС викрили масштабну схему ввезення шахрайського імпорту з Китаю.