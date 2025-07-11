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У Польщі не допустили на ринок понад 1 млн імпортних прикрас із небезпечними металами

Новини — П'ятниця, 11 липня 2025, 14:13 — Марія Ємець

У Польщі не допустили на ринок понад мільйон одиниць імпортних прикрас через підвищений вміст у них небезпечних металів та канцерогенів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Національна податкова адміністрація разом з Офісом захисту конкуренції та прав споживачів служба і Торговельна інспекція внаслідок перевірок імпортних товарів з третіх країн протягом березня-квітня 2025 року виявила понад мільйон одиниць небезпечних прикрас. 

У більш як 1 млн одиниць ввезеної біжутерії виявили кадмій та свинець. У 4500 одиницях виявили небезпечну концентрацію канцерогенних речовин. 

В окремих випадках перевищення допустимого вмісту свинцю у прикрасах становило у 333 рази, кадмію – у 400 разів. 

За підсумками перевірки у продаж не допустили понад 1 млн 183 тисячі прикрас. 

Нагадаємо, навесні 2025 року у ЄС погодили, як заблокувати імпорт дитячих іграшок з небезпечними речовинами.

Наприкінці червня у ЄС викрили масштабну схему ввезення шахрайського імпорту з Китаю.

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Торгівля Польща
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