В Польше не допустили на рынок более 1 млн импортных украшений с опасными металлами

В Польше не допустили на рынок более миллиона единиц импортных украшений из-за повышенного содержания в них опасных металлов и канцерогенов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Национальная налоговая администрация вместе с Офисом защиты конкуренции и прав потребителей служба и Торговая инспекция в результате проверок импортных товаров из третьих стран в течение марта-апреля 2025 года обнаружила более миллиона единиц опасных украшений.

В более чем 1 млн единиц ввезенной бижутерии обнаружили кадмий и свинец. В 4500 единицах обнаружили опасную концентрацию канцерогенных веществ.

В отдельных случаях превышение допустимого содержания свинца в украшениях составило в 333 раза, кадмия – в 400 раз.

По итогам проверки в продажу не допустили более 1 млн 183 тысячи украшений.

Напомним, весной 2025 года в ЕС согласовали, как заблокировать импорт детских игрушек с опасными веществами.

В конце июня в ЕС разоблачили масштабную схему ввоза мошеннического импорта из Китая.