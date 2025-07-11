Мерц збирається з першим візитом до Британії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня планує відвідати Велику Британію з першим офіційним візитом на посаді.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Речник уряду Штеффен Маєр розповів, що Мерц "буде прийнятий прем'єр-міністром Кіром Стармером". Очікується, що вони підпишуть "договір про дружбу", що охоплює співпрацю в галузі зовнішньої політики та безпеки.

Угода також охоплюватиме заходи щодо стимулювання економічного зростання та заохочення "тісніших контактів між громадянами" двох країн, сказав Маєр.

За даними ЗМІ, Мерц також планує пізніше цього року відвідати Китай з першим візитом разом із делегацією вищих керівників бізнесу.

Крім того, наприкінці цього місяця Мерц і президент Франції Емманюель Макрон спробують залагодити франко-німецьку суперечку щодо винищувачів нового покоління під час особистої зустрічі у Берліні.