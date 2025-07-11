Мерц собирается с первым визитом в Британию

Канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля планирует посетить Великобританию с первым официальным визитом в должности.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Штеффен Майер рассказал, что Мерц "будет принят премьер-министром Киром Стармером". Ожидается, что они подпишут "договор о дружбе", охватывающий сотрудничество в области внешней политики и безопасности.

Соглашение также будет охватывать меры по стимулированию экономического роста и поощрения "более тесных контактов между гражданами" двух стран, сказал Майер.

По данным СМИ, Мерц также планирует позже в этом году посетить Китай с первым визитом вместе с делегацией высших руководителей бизнеса.

Кроме того, в конце этого месяца Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уладить франко-германский спор относительно истребителей нового поколения во время личной встречи в Берлине.