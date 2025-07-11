В Молдове соратнице пророссийского олигарха Шора грозит 13 лет тюрьмы

Прокуратура Молдовы запросила 13 лет лишения свободы для депутата-беглянки Марины Таубер по делу о незаконном финансировании запрещенной пророссийской партии "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Moldova 1.

На заседании суда в Кишиневе по делу Таубер прокуроры заявили, что просят приговорить ее к 13 годам лишения свободы, а также объявить в международный розыск.

Кроме того, прокуроры требуют лишить Таубер права занимать государственные должности в течение пяти лет и конфисковать у нее более 200 миллионов молдовских леев.

Требования были выдвинуты во время заключительных дебатов по делу, в котором Марина Таубер обвиняется в незаконном финансировании бывшей партии "Шор".

Ей инкриминируют получение средств из России через организованную преступную группу, фальсификацию финансовых отчетов во время избирательной кампании в Бельцах и запугивание судей.

Защита заявила, что дело является политическим и содержит незаконно полученные доказательства. Сама Марина Таубер выехала из Молдовы в начале года.

Последний раз она появилась на публике 6 июля в Москве, где вместе с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам лишения свободы, приняла участие в съезде пророссийского политического блока "Победа".