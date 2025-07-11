Парламент Греции приостановил предоставление убежища мигрантам из Северной Африки

Греческий парламент в пятницу одобрил предложение правительства о трехмесячной приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища мигрантам, прибывающим из Ливии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Своим решением парламент приостановил рассмотрение заявлений о предоставлении убежища мигрантам, прибывающим морем из Северной Африки, после резкого увеличения их количества.

За приостановку проголосовали 177 депутатов парламента Греции против 74, несмотря на ожесточенное сопротивление левых партий, которые безуспешно обжаловали поправку как неконституционную.

Министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис во время выступления в парламенте в пятницу заявил, что из Северной Африки через Средиземное море ежедневно прибывает до 1000 мигрантов.

В то же время решение греческого правительства вызвало резкую критику со стороны международных правозащитных организаций, в частности Верховного комиссара ООН по делам беженцев и комиссара Совета Европы по правам человека.

Греческие власти в последние недели постоянно перехватывают лодки с искателями убежища к югу от острова Крит, где уже нет места для их размещения.