Греція призупиняє надання притулку мігрантам з Північної Африки

Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у середу оголосив, що на тлі зростання кількості нелегальних мігрантів з Північної Африки грецька влада тимчасово зупинить розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За словами Міцотакіса, уряд Греції у четвер подасть до парламенту законодавчий акт, який на три місяці призупиняє розгляд заяв про притулок від мігрантів з Північної Африки.

Грецький премʼєр назвав цей крок "необхідним тимчасовим заходом", що ґрунтується на тих же правових засадах, що й під час міграційної кризи 2020 року на кордоні з Туреччиною в районі річки Еврос.

"Ті, хто незаконно в'їжджають до країни, будуть заарештовані", – заявив Міцотакіс у своєму зверненні до законодавців, додавши, що поточна ситуація "вимагає надзвичайних заходів".

Уряд Греції також планує створити новий закритий приймальний центр на південному острові Крит, щоб допомогти впоратися з напливом мігрантів на місцевому рівні, і не виключає відкриття ще одного центру в разі необхідності.

За останні дні на Крит – один з найпопулярніших туристичних напрямків Греції і рідний острів Міцотакіса – прибули понад 2 тисячі мігрантів, що викликало обурення місцевої влади та туристичних операторів.

Премʼєр Греції ще минулого місяця заявив, що Лівія повинна співпрацювати з Грецією та Європою, щоб зупинити зростання міграційного потоку з цієї північноафриканської держави.