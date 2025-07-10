Греція перекинула сотні мігрантів з Криту на материк через переповнення таборів

Понад 500 мігрантів прибули в грецький порт Лавріон поблизу Афін після того, як їх перехопили на південь від острова Крит, оскільки Греція вживає надзвичайних заходів для боротьби зі сплеском переправлень через Середземне море з Лівії.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Мігранти, серед яких переважно молоді чоловіки, були перевезені вночі, 9 липня, після того, як рибальський траулер з ними перехопила грецька влада.

Службові судна допомогли висадити мігрантів на берег у порту материка. Їх відправлять до тимчасових місць перебування поблизу столиці Греції.

Їх наказали перевести на материкову частину країни через те, що тимчасові приймальні центри на Криті досягли межі своєї місткості, оскільки щовихідних на острів щодня прибуває близько 500 нових мігрантів.

У середу, 9 липня, премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив, що на тлі зростання кількості нелегальних мігрантів з Північної Африки грецька влада тимчасово зупинить розгляд їхніх заяв про надання притулку.

За останні дні на Крит прибули понад 2 тисячі мігрантів, що викликало обурення місцевої влади та туристичних операторів.

Премʼєр Греції ще минулого місяця заявив, що Лівія повинна співпрацювати з Грецією та Європою, щоб зупинити зростання міграційного потоку з цієї північноафриканської держави.