Ультраправі в Бундестазі оскандалились заявами про геноцид у Сребрениці

Під час дебатів у німецькому парламенті щодо геноциду в Сребрениці, який стався 30 років тому, політики ультраправої "Альтернативи для Німеччини" спровокували скандал.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Welt.

Депутат "АдН" Александр Вольф у виступі в Бундестазі поставив під сумнів класифікацію подій у Сребрениці як геноциду, заявивши, що "серби розстрілювали там чоловіків, принципово не чіпаючи жінок і дітей".

А його колега Мартін Зіхерт сказав, що події у Сребрениці "закликають нас покласти край мультикультуралізму, поки не стало запізно".

Слова ультраправих депутатів наразились на гостру критику колег у Бундестазі.

Приміром, політик Християнсько-демократичного союзу Юрген Гардт звинуватив Вольфа в запереченні геноциду. А під час виступу Зіхерта на знак протесту до нього повернулись спинами депутати від Соціал-демократичної та Лівої партій.

У дискусію несподівано втрутився міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який висловив жаль, "що ми змушуємо жертв, їхніх родичів, особливо присутніх тут, і пана посла (Боснії і Герцеговини. – Ред.), слухати такі дебати.

Нагадаємо, 11 липня 1995-го у Сребрениці боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман, а тисячі боснійських сербів вийшли на вулицю на підтримку цього рішення.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

У 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.

У Європейському Союзі раніше підкреслювали, що підтримують міжнародно визнану класифікацію подій у Сребрениці як геноциду та очікують цього від майбутніх членів ЄС.