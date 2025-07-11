Ультраправые в Бундестаге скандалили заявлениями о геноциде в Сребренице

Во время дебатов в немецком парламенте о геноциде в Сребренице, который произошел 30 лет назад, политики ультраправой "Альтернативы для Германии" спровоцировали скандал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Welt.

Депутат "АдН" Александр Вольф в выступлении в Бундестаге поставил под сомнение классификацию событий в Сребренице как геноцида, заявив, что "сербы расстреливали там мужчин, принципиально не трогая женщин и детей".

А его коллега Мартин Зихерт сказал, что события в Сребренице "призывают нас положить конец мультикультурализму, пока не стало слишком поздно".

Слова ультраправых депутатов подверглись острой критике со стороны коллег в Бундестаге.

Например, политик Христианско-демократического союза Юрген Гардт обвинил Вольфа в отрицании геноцида. А во время выступления Зихерта в знак протеста к нему повернулись спиной депутаты от Социал-демократической и Левой партий.

В дискуссию неожиданно вмешался министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, который выразил сожаление, "что мы заставляем жертв, их родственников, особенно присутствующих здесь, и господина посла (Боснии и Герцеговины. – Ред.), слушать такие дебаты.

Напомним, 11 июля 1995 года в Сребренице боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман, а тысячи боснийских сербов вышли на улицы в поддержку этого решения.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине в основном пытаются приуменьшить значение резни в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

В 2024 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице.

В Европейском Союзе ранее подчеркивали, что поддерживают международно признанную классификацию событий в Сребренице как геноцида и ожидают этого от будущих членов ЕС.