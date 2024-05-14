Єврокомісія: Хто заперечує геноцид у Сребрениці, тому нема місця в Європі

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано наголосив, що позиція Європейського Союзу стосовно подій у місті Сребрениця 1995 року є чіткою, і розкритикував тих, хто заперечує здійснення там геноциду.

Про це Стано сказав на брифінгу в Брюсселі 14 травня, повідомляє "Європейська правда".

Речника Єврокомісії попросили прокоментувати очікувати голосування в Генеральній асамблеї ООН за резолюцію, яка проголосить 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв різанини у Сребрениці.

На це він підкреслив, що позиція Євросоюзу щодо Сребрениці залишається "дуже чіткою".

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"Немає жодних сумнівів у тому, що в Сребрениці мав місце геноцид. Не може бути ніякого заперечення… І будь-кому, хто намагається поставити це під сумнів, не місце в Європі", – додав Стано.

Коментарі представника Єврокомісії пролунали на тлі обурення проєктом резолюції ООН з боку етнічних сербів у Боснії і Герцеговині – країні, з якою лідери Євросоюзу в березні погодилися розпочати переговори про вступ.

Раніше парламент Республіки Сербської – ентитету у складі БіГ – схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року, коли боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман, а тисячі боснійських сербів вийшли на вулицю на підтримку цього рішення.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різнанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.