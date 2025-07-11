ЗМІ: ЄС робить крок до нового підходу до "стелі цін" на російську нафту

Європейський Союз зробив перший крок до нового режиму обмеження цін на російську нафту, який покликаний ще більше знизити ціну на барель сировини з РФ.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, знайомих із ситуацією, країни-члени ЄС розглядають нову пропозицію про зниження "стелі" цін на російську нафту, який наразі встановлено на рівні 60 доларів за барель, і його автоматичний перегляд кожні три місяці залежно від ринкових цін.

Однією з перешкод є згода трьох країн – Греції, Мальти та Кіпру, – але, за словами джерел, вони відкриті для обговорення цієї ідеї.

Згідно із запропонованими планами, "стеля" буде встановлена на 15% нижче ринкових цін, розрахованих на основі середнього значення за 10 тижнів, повідомили співрозмовники.

Виходячи з цього, спочатку граничний рівень буде знижено з поточного рівня "стелі" до приблизно 50 доларів за барель.

Джерела попереджають, що остаточне рішення ще не ухвалено, а санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів.

Ці пропозиції є частиною 18-го пакета санкцій, який наразі блокує Словаччина. Братислава вимагає гарантій щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

За словами одного з джерел, Єврокомісія готова надати країні певні гарантії, якщо вона зніме вето.

Греція, Мальта та Кіпр досі не бажали підтримувати зниження "стелі" без згоди країн G7, які минулого місяця не змогли отримати підтримку Дональда Трампа для цього кроку.

Хоча ця позиція дещо пом'якшилася, підтримка Трампа все одно мала б велике значення, зазначають джерела.

Натомість інші країни-члени ЄС наполягають на ухваленні рішення навіть без участі США і підтримують запропонований механізм, кажуть співрозмовники.

Наразі переговори між країнами-членами просуваються в позитивному напрямку, а обговорення з союзниками по G7 тривають, додають джерела.

Напередодні агентство Reuters повідомляло, що Європейська комісія цього тижня може запропонувати "плаваючу" верхню межу ціни на російську нафту у межах нового проєкту 18-го пакета санкцій.