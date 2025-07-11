СМИ: ЕС делает шаг к новому подходу к "потолку цен" на российскую нефть

Европейский Союз сделал первый шаг к новому режиму ограничения цен на российскую нефть, который призван еще больше снизить цену на баррель сырья из РФ.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, знакомых с ситуацией, страны-члены ЕС рассматривают новое предложение о снижении "потолка" цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель, и его автоматический пересмотр каждые три месяца в зависимости от рыночных цен.

Одним из препятствий является согласие трех стран – Греции, Мальты и Кипра, – но, по словам источников, они открыты для обсуждения этой идеи.

Согласно предложенным планам, "потолок" будет установлен на 15% ниже рыночных цен, рассчитанных на основе среднего значения за 10 недель, сообщили собеседники.

Исходя из этого, сначала предельный уровень будет снижен с текущего уровня "потолка" до примерно 50 долларов за баррель.

Источники предупреждают, что окончательное решение еще не принято, а санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.

Эти предложения являются частью 18-го пакета санкций, который в настоящее время блокирует Словакия. Братислава требует гарантий относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

По словам одного из источников, Еврокомиссия готова предоставить стране определенные гарантии, если она снимет вето.

Греция, Мальта и Кипр до сих пор не желали поддерживать снижение "потолка" без согласия стран G7, которые в прошлом месяце не смогли получить поддержку Дональда Трампа для этого шага.

Хотя эта позиция несколько смягчилась, поддержка Трампа все равно имела бы большое значение, отмечают источники.

В то же время другие страны-члены ЕС настаивают на принятии решения даже без участия США и поддерживают предложенный механизм, говорят собеседники.

Сейчас переговоры между странами-членами продвигаются в позитивном направлении, а обсуждения с союзниками по G7 продолжаются, добавляют источники.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Европейская комиссия на этой неделе может предложить "плавающий" верхний предел цены на российскую нефть в рамках нового проекта 18-го пакета санкций.