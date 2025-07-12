Керівник Ryanair назвав "божевільною" ініціативу Європарламенту про права на ручну поклажу

Гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував ініціативу Європарламенту, якою хочуть розширити гарантовані права пасажирів щодо ручної поклажі.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це О’Лірі сказаав паралельно з оголошенням про збільшення кількості рейсів авіакомпанії з Варшави.

Майкл О’Лірі заявив, що з практичною реалізацією задуму ідеї Європарламенту про гарантоване право пасажирів безоплатно брати на борт дві одиниці ручної поклажі будуть проблеми.

"Тут є технічний нюанс – дві безоплатні одиниці ручної поклажі не помістяться, для цього недостатньо місця. Тож ми не думаємо, що ця ініціатива пройде", – сказав гендиректор Ryanair.

"Ця пропозиція – це класичний приклад, як Європарламент виступає з дурною ідеєю і потім виявляється, що її неможливо реалізувати. У Європарламенті багато божевільних, які люблять вносити божевільні ініціативи", – додав він.

Також О’Лірі заявив, що компанія з серпня запровадить навіть м’якші вимоги до максимальних розмірів безкоштовної валізи у ручній поклажі, аніж погоджені на рівні ЄС 40 x 30 x 15 см.

"Ми збільшуємо розміри з 40 x 25 x 20 см до 40 x 30 x 20 см, що трохи більше, ніж у правилах ЄС. За нашими розрахунками, усі пристрої для замірів розміру багажу біля виходів до літака будуть замінені до кінця липня. Нові розміри почнуть діяти з 1 серпня", – заявив гендиректор лоукостера.

На запитання про те, чи не компенсує компанія цю поступку підвищенням вартості квитків, О’Лірі сказав, що у цьому немає потреби.

Нагадаємо, у Європарламенті ініціювали серію змін до законодавства у сфері пасажирських перевезень – зокрема, в авіагалузі. Перевізників хочуть зобов’язати не стягувати плату за мінімальний багаж і надати пасажиру гарантоване право на дві одиниці ручної поклажі – невелику сумку і валізу, а також закріпити право безоплатного бронювання місця для малої дитини поруч із супроводжуючим.

Нагадаємо, польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.

Торік угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.