Глава Ryanair назвал "безумной" инициативу Европарламента о больших правах на ручную кладь

Гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал инициативу Европарламента, которой хотят расширить гарантированные права пассажиров в отношении ручной клади.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом О'Лири сказал параллельно с объявлением об увеличении количества рейсов авиакомпании из Варшавы.

Майкл О'Лири заявил, что с практической реализацией замысла Европарламента о гарантированном праве пассажиров бесплатно брать на борт две единицы ручной клади будут проблемы.

"Здесь есть технический нюанс – две бесплатные единицы ручной клади не поместятся, для этого недостаточно места. Поэтому мы не думаем, что эта инициатива пройдет", – сказал гендиректор Ryanair.

"Это предложение – классический пример того, как Европарламент выдвигает глупую идею, а потом оказывается, что ее невозможно реализовать. В Европарламенте много сумасшедших, которые любят вносить сумасшедшие инициативы", – добавил он.

Также О'Лири заявил, что с августа компания введет даже более мягкие требования к максимальным размерам бесплатного чемодана в ручной клади, чем согласованные на уровне ЕС 40 x 30 x 15 см.

"Мы увеличиваем размеры с 40 x 25 x 20 см до 40 x 30 x 20 см, что немного больше, чем в правилах ЕС. По нашим расчетам, все устройства для замеров размера багажа у выходов в самолет будут заменены до конца июля. Новые размеры начнут действовать с 1 августа", – заявил гендиректор лоукостера.

На вопрос о том, не компенсирует ли компания эту уступку повышением стоимости билетов, О'Лири сказал, что в этом нет необходимости.

Напомним, в Европарламенте инициировали серию изменений в законодательство в сфере пассажирских перевозок – в частности, в авиаотрасли. Перевозчиков хотят обязать не взимать плату за минимальный багаж и предоставить пассажиру гарантированное право на две единицы ручной клади – небольшую сумку и чемодан, а также закрепить право бесплатного бронирования места для маленького ребенка рядом с сопровождающим.

Напомним, польский регулятор начал расследование правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir и Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.

В прошлом году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов на более дорогие пакеты услуг.