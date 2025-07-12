Данія надасть 7 млн євро на безпекову підтримку Молдови

Данія надасть 7 млн євро на заходи зі зміцнення безпеки Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це під час візиту в крїану оголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен під час візиту до Кишинева анонсував чотирирічну програму підтримки від Копенгагена для зміцнення безпеки Молдови на 7 млн євро.

"Ми інвестуємо ці кошти у різні напрямки – військові навчання, навчання, надання допомоги, а також кіберезпеку", – розповів він під час пресконференції.

Також очільник Міноборони Данії оголосив, що з листопада у Молдові почне роботу військовий аташе Данії.

Нагадаємо, нещодавно Поульсен анонсував, що у Данії вже восени може початись виробництво української зброї.

У травні Данія оголосила деталі 26-го пакета військової допомоги Україні на суму близько 628,4 мільйона доларів.

Також, як відомо, країна започаткувала ініціативу з інвестицій у виробництво зброї українським ОПК для потреб України, що отримало назву "данської моделі". В Міноборони України прогнозують, що допомога Україні за таким механізмом збільшиться до 1,3 млрд євро.