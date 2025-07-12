Дания выделит 7 млн евро на поддержку безопасности Молдовы

Дания выделит 7 млн евро на меры по укреплению безопасности Молдовы.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом во время визита в страну объявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен во время визита в Кишинев анонсировал четырехлетнюю программу поддержки от Копенгагена для укрепления безопасности Молдовы на 7 млн евро.

"Мы инвестируем эти средства в различные направления – военные учения, обучение, оказание помощи, а также кибербезопасность", – рассказал он во время пресс-конференции.

Также глава Минобороны Дании объявил, что с ноября в Молдове начнет работу военный атташе Дании.

Напомним, недавно Поульсен анонсировал, что в Дании уже осенью может начаться производство украинского оружия.

В мае Дания объявила детали 26-го пакета военной помощи Украине на сумму около 628,4 миллиона долларов.

Также, как известно, страна основала инициативу по инвестициям в производство оружия украинским ОПК для нужд Украины, которая получила название "датской модели". В Минобороны Украины прогнозируют, что помощь Украине по такому механизму увеличится до 1,3 млрд евро.