Президентка Єврокомісії: ЄС працює день і ніч, щоб домовитися з США щодо тарифів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб домовитися з США щодо тарифів.

Про це вона сказала у середу, 9 липня, під час виступу у Європейському парламенті, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн висловилася щодо перспективи угоди між ЄС і США щодо тарифів після вчорашніх коментарів американського президента Дональда Трампа про те, що пропозиція США має бути готова протягом найближчих двох днів.

Вона наголосила, що посадовці ЄС "працюють день і ніч, щоб знайти рішення".

Президентка Єврокомісії заявила, що введені США тарифи є "безпрецедентними", і наголосила, що ЄС віддає перевагу "переговорному вирішенню", щоб уникнути їх у майбутньому.

Водночас вона зазначила, що мала "хороший обмін думками" з Трампом у спробі досягти угоди, оскільки, за її словами, ЄС шукає "надійну основу, на якій ми зможемо продовжувати будувати нашу спільну торгівлю".

"Послання чітке: ми дотримуємося своїх принципів, захищаємо свої інтереси, продовжуємо працювати в дусі доброї волі і готуємося до всіх сценаріїв", – підсумувала фон дер Ляєн.

Як відомо, ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантесон назвала пропозицію США про введення 10-відсоткового мита на більшість товарів, що експортуються з ЄС, в обмін на деякі поступки в галузі автомобілебудування, авіації та медичного обладнання "дуже поганою".

А міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.

8 липня стало відомо, що США почали інформувати деякі країни про запровадження нових тарифів – разом із чітким попередженням, що навіть ці ставки можуть змінитися у будь-який момент.

Сам Трамп заявив, що відповідно до листів, тарифи почнуть стягуватися з 1 серпня й, за його словами, " ця дата не змінилася і не буде змінюватися".