Премьер Нидерландов отреагировал на тарифы Трампа для ЕС: "это не тот путь"

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отреагировал критикой на объявление президента США Дональда Трампа о 30-процентных тарифах на импорт из ЕС с 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление он разместил в X.

Премьер написал, что встревожен таким развитием событий и пообещал политическую поддержку руководству Евросоюза в дальнейших действиях по отстаиванию общих интересов.

"Объявление Штатов о 30% тарифах на товары, импортируемые из ЕС, вызывает обеспокоенность, это не путь вперед. Еврокомиссия может рассчитывать на нашу полную поддержку", – отреагировал Дик Схооф.

"Мы как ЕС должны оставаться едиными и решительными и работать с США над таким результатом, который будет взаимовыгодным", – добавил глава правительства Нидерландов.

The US announcement of 30% tariffs on goods imported from the European Union is concerning and not the way forward. The European Commission can count on our full support. As the EU we must remain united and resolute in pursuing an outcome with the United States that is mutually…