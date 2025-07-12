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Премьер Нидерландов отреагировал на тарифы Трампа для ЕС: "это не тот путь"

Новости — Суббота, 12 июля 2025, 17:04 — Мария Емец

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отреагировал критикой на объявление президента США Дональда Трампа о 30-процентных тарифах на импорт из ЕС с 1 августа.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление он разместил в X.

Премьер написал, что встревожен таким развитием событий и пообещал политическую поддержку руководству Евросоюза в дальнейших действиях по отстаиванию общих интересов.

"Объявление Штатов о 30% тарифах на товары, импортируемые из ЕС, вызывает обеспокоенность, это не путь вперед. Еврокомиссия может рассчитывать на нашу полную поддержку", – отреагировал Дик Схооф.

"Мы как ЕС должны оставаться едиными и решительными и работать с США над таким результатом, который будет взаимовыгодным", – добавил глава правительства Нидерландов.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Торговые переговоры США с Канадой и Евросоюзом все еще интенсивно продолжаются. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз "работает день и ночь", чтобы достичь договоренности.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что ЕС "готов принять контрмеры" против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.

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