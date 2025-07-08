У Німеччині наполягають: ЄС готовий ввести контрзаходи проти США на тлі несправедливої угоди

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Європейський Союз "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди з лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це він заявив у вівторок, 8 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Як відомо, Німеччина на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом наполегливо домагається швидкого укладення угоди із США, але серед членів ЄС зростає занепокоєння, що ЄС не повинен укладати невигідну угоду.

"Ми хочемо угоди з американцями, але я скажу вам чітко: угода має бути справедливою. І якщо нам не вдасться досягти справедливої угоди з США, ЄС повинен вжити контрзаходів, щоб захистити нашу економіку", – заявив міністр фінансів Німеччини.

Він наголосив, що тарифи США "загрожують робочим місцям по обидва боки Атлантики".

"Ця торгова війна шкодить нам усім і повинна бути швидко припинена", – акцентував Клінгбайль.

Його заява пролунала в один день із заявою міністерки фінансів Швеції Елізабет Свантесон, яка назвала пропозицію США про введення 10-відсоткового мита на більшість товарів, що експортуються з ЄС, в обмін на деякі поступки в галузі автомобілебудування, авіації та медичного обладнання "дуже поганою".

В останні дні інтенсивні торговельні перемовини велись між США та Європейським Союзом, для якого наслідки тарифної політики адміністрації Трампа можуть бути болючими.

Як відомо, ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Також писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Трамп провели "конструктивну розмову" в неділю, 6 липня.