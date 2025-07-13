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На румунському пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника

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Новини — Неділя, 13 липня 2025, 09:30 — Уляна Кричковська

На пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили ймовірні уламки безпілотника. 

Про це повідомила румунська газета Adevărul, пише "Європейська правда". 

За інформацією видання, металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам. Деякі туристи припускають, що це може бути частина крила безпілотника. 

Фото: Adevărul
Фото: Adevărul

На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом. Про знахідку також повідомили в міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку.

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, повітряний простір Литви порушив невідомий об'єкт, який спочатку переплутали з дроном "Шахед", у зв’язку з чим було вирішено евакуювати прем’єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Литви Саулюса Скверняліса в безпечне місце.

Згодом литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що об’єктом, який порушив повітряний простір країни з боку Білорусі, був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Дрон типу "Гербера" є спрощеною та дешевшою версією іранського ударного дрона Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2". Такі безпілотники РФ використовує для атак на Україну.

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Румунія Війна з РФ
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