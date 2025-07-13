На румынском пляже обнаружили вероятный обломок беспилотника

На пляже румынского курорта Эфорие-Суд обнаружили вероятные обломки беспилотника.

Об этом сообщила румынская газета Adevărul, пишет "Европейская правда".

По информации издания, металлический фрагмент нашел рыбак на пляже румынского курорта Эфорие-Суд и сообщил об этом спасателям. Некоторые туристы предполагают, что это может быть часть крыла беспилотника.

Фото: Adevărul

На место прибыли сотрудники бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку.

Напомним, недавно воздушное пространство Литвы нарушил неизвестный объект, который сначала перепутали с дроном "Шахед", в связи с чем было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.

Впоследствии литовский министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что объектом, нарушившим воздушное пространство страны со стороны Беларуси, был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.